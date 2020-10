Aiuti e meno tasse per chi ha cani e gatti, ora l’Emilia Romagna solleciterà il governo (Di giovedì 22 ottobre 2020) L’emergenza economica legata alla pandemia non ha risparmiato nemmeno i nostri animali d’affezione e ha evidenziato ancora di più la difficoltà per alcune famiglie di mantenerli. Ma ora, grazie alla mia risoluzione approvata dall’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna, la Giunta regionale si impegnerà a introdurre misure che favoriscano l’adozione di cani e gatti e a sollecitare il governo affinché introduca agevolazioni fiscali per le cure veterinarie e l’acquisto di alimenti veterinari. Durante il lockdown è apparso ancor più chiaro il valore affettivo e relazionale della presenza in famiglia di un animale domestico, in particolare per gli anziani, che spesso vivono di una piccola pensione, in solitudine sociale, per i ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 22 ottobre 2020) L’emergenza economica legata alla pandemia non ha risparmiato nemi nostri animali d’affezione e ha evidenziato ancora di più la difficoltà per alcune famiglie di mantenerli. Ma ora, grazie alla mia risoluzione approvata dall’Assemblea legislativa dell’Emilia-, la Giunta regionale si impegnerà a introdurre misure che favoriscano l’adozione die a sollecitare ilaffinché introduca agevolazioni fiscali per le cure veterinarie e l’acquisto di alimenti veterinari. Durante il lockdown è apparso ancor più chiaro il valore affettivo e relazionale della presenza in famiglia di un animale domestico, in particolare per gli anziani, che spesso vivono di una piccola pensione, in solitudine sociale, per i ...

