Aifa | Cortisone ed eparina sono i cardini della terapia contro il Covid

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 22 ottobre 2020) ″È cambiato molto lo standard di cura rispetto ai primi mesi. Ad esempio i farmaci per Aids abbiamo visto che nonda utilizzare, perché troppo pesanti per i pazienti; la clorochina non ha mostrato dati positivi”. Invece, “ilrappresenta oggi uno dei: uno studio inglese ha mostrato che riduce la mortalità. E l’è diventato altro pilastro del trattamento”. Lo ha spiegato ad Agorà, su Rai 3, il direttore generale dell’, Magrini facendo il punto sulle cure disponibiliil-19, e specificando che ladel plasmaiperimmune “non sappiamo ancora se funziona e in chi”.“Oggi ...