Afghanistan, uccisi 12 bimbi e feriti altri 14: colpiti mentre studiavano

Afghanistan, strage di bambini in una moschea Solo pochi giorni ... Poco prima, nella stessa area un attacco da parte dei talebani in una base militare aveva ucciso 40 soldati afghani. Ha generato non ...

Dodici bambini sono morti e altri 14 sono rimasti feriti in un raid aereo, ieri sera, sulla moschea dove i piccoli stavano studiando, nel villaggio di Hazara Qisshlaq, nella provincia afghana di ...

