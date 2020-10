Adua del Vesco incinta? Test di gravidanza per Rosalinda in casa (Di giovedì 22 ottobre 2020) Questa quinta edizione del Grande Fratello VIP 5 potrebbe avere dei risvolti davvero clamorosi. Sembra che Adua del Vesco o meglio Rosalinda Cannavò, nelle ultime ore abbia iniziato ad avere dei dubbi. La ragazza infatti ha un ritardo per cui inizia a credere che potrebbe essere incinta! Glielo ha suggerito anche Dayane Mello, che non ha escluso questa possibilità visto il ritardo della sua amica. E potrete immaginare che oggi, dopo le frasi sussurrate in diretta, sui social è scoppiato il caso. Non perchè ci sarebbe nulla di male, anzi, sarebbe certamente una bellissima notizia, ma perchè si tratterebbe della prima volta che una concorrente in casa scopre di essere incinta. Non la prima volta invece che capita in un reality. Per ben due volte infatti ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 22 ottobre 2020) Questa quinta edizione del Grande Fratello VIP 5 potrebbe avere dei risvolti davvero clamorosi. Sembra chedelo meglioCannavò, nelle ultime ore abbia iniziato ad avere dei dubbi. La ragazza infatti ha un ritardo per cui inizia a credere che potrebbe essere! Glielo ha suggerito anche Dayane Mello, che non ha escluso questa possibilità visto il ritardo della sua amica. E potrete immaginare che oggi, dopo le frasi sussurrate in diretta, sui social è scoppiato il caso. Non perchè ci sarebbe nulla di male, anzi, sarebbe certamente una bellissima notizia, ma perchè si tratterebbe della prima volta che una concorrente inscopre di essere. Non la prima volta invece che capita in un reality. Per ben due volte infatti ...

