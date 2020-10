Adinolfi a TPI | “Le unioni civili non sono famiglia | Papa Francesco è stato strumentalizzato”

Leggi su tpi

(Di giovedì 22 ottobre 2020) “Le persone omosessuali hanno il diritto di essere in unafigli di Dio e hanno diritto a una. Nessuno dovrebbe essere estromesso o reso infelice per questo. Ciò che dobbiamo creare è una legge sulle. In questo modocoperti legalmente”. Nonpassate inosservate le parole dicontenute del documentario “”, presentato alla Festa del cinema di Roma. Un’apertura considerata da molti storica, con Bergoglio che si è detto a favore di una legge per ledelle coppie gay. Non la pensa così Mario, secondo il quale il pensiero del ...