Acquedotto pugliese: gli invasi si stanno svuotando Le preoccupazioni del presidente (Di giovedì 22 ottobre 2020) Di Francesco Santoro: «Se le precipitazioni continuassero a scarseggiare, potrebbero verificarsi «attenuazioni» sia per quanto concerne «la pressione dell’acqua» e in alcuni per per quanto riguarda «le erogazioni». Lo ha detto il presidente di Acquedotto pugliese, Simeone di Cagno Abbrescia, ai microfoni del tg3 regionale. La siccità potrebbe determinare in Puglia problemi seri: piove poco e gli invasi si stanno svuotando. «Dobbiamo cercare nuova acqua, perché ne abbiamo sempre meno e in futuro ne avremo bisogno sempre di più. I progetti? Creeremo un Acquedotto Adriatico, uno in Molise e realizzeremo una grande interconnessione tra i fiumi Ofanto, Fortore e il lago Locone, con un investimento ... Leggi su noinotizie (Di giovedì 22 ottobre 2020) Di Francesco Santoro: «Se le precipitazioni continuassero a scarseggiare, potrebbero verificarsi «attenuazioni» sia per quanto concerne «la pressione dell’acqua» e in alcuni per per quanto riguarda «le erogazioni». Lo ha detto ildi, Simeone di Cagno Abbrescia, ai microfoni del tg3 regionale. La siccità potrebbe determinare in Puglia problemi seri: piove poco e glisi. «Dobbiamo cercare nuova acqua, perché ne abbiamo sempre meno e in futuro ne avremo bisogno sempre di più. I progetti? Creeremo unAdriatico, uno in Molise e realizzeremo una grande interconnessione tra i fiumi Ofanto, Fortore e il lago Locone, con un investimento ...

