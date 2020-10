Acli Roma | Mercato Testaccio | domani presentazione mostra fotografica ‘In che lavoro siamo?

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 22 ottobre 2020), venerdì 23 ottobre 2020, alle ore 10.30, presso il, in via Galvani 108, verrà inaugurata la“In che?!” promossa dalledie realizzata grazie alle 43 immagini raccolte in occasione della quinta edizione del concorso “Fotosocial”. La“In che?!” mette al centro un tema prioritario: ildignitoso, soprattutto in un momento così drammatico in cui la pandemia sanitaria si è trasformata in crisi sociale e delche ha colpito ...