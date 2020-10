Achille Lauro: “Esporrò per la prima volta la mia opera Love is Love a Torino” (Di giovedì 22 ottobre 2020) “Il 25 Ottobre esporrò per la prima volta la mia opera, Love IS Love. Mi è stato concesso il grandissimo privilegio di poterla presentare al Museo Nazionale del Cinema, nell’incredibile cornice della Mole Antonelliana di Torino, simbolo della città, in occasione della 35esima edizione del ‘Lovers Film Festival’ uno dei più importanti festival cinematografici LGBTQI d’Europa.”Love is Love” sarà esposta dalle ore 10:00″, così l’artista Achille Lauro ha annunciato sul suo profilo Facebook.Per Info per accedere al Museo sul ... Leggi su nuovasocieta (Di giovedì 22 ottobre 2020) “Il 25 Ottobre esporrò per lala miaIS. Mi è stato concesso il grandissimo privilegio di poterla presentare al Museo Nazionale del Cinema, nell’incredibile cornice della Mole Antonelliana di Torino, simbolo della città, in occasione della 35esima edizione del ‘rs Film Festival’ uno dei più importanti festival cinematografici LGBTQI d’Europa.”is” sarà esposta dalle ore 10:00″, così l’artistaha annunciato sul suo profilo Facebook.Per Info per accedere al Museo sul ...

nuovasocieta : Achille Lauro: “Esporrò per la prima volta la mia opera Love is Love a Torino” - GLOWPILOTS : RT @sirivsblaxk: [young] Sirius Black x Maleducata (Achille Lauro) ?????? (sì, è Charlie. Non accetto critiche) - sirivsblaxk : RT @sirivsblaxk: [young] Sirius Black x Maleducata (Achille Lauro) ?????? (sì, è Charlie. Non accetto critiche) - lxilsi : RT @sirivsblaxk: [young] Sirius Black x Maleducata (Achille Lauro) ?????? (sì, è Charlie. Non accetto critiche) - Notiziedi_it : Achille Lauro al Lovers Film Festival di Torino con l’opera Love Is Love: tutti i dettagli -

Ultime Notizie dalla rete : Achille Lauro Achille Lauro e Mina: la notizia che sconvolge i fan della cantante Thesocialpost.it Malessere per Gina Lollobrigida, l’attrice costretta a saltare il Lovers Film Festival

La manifestazione cinematografica torinese e dedicata alle tematiche LGBTQ, è costretta a sospendere la serata inaugurale per l’assenza ...

Achille Lauro e Mina: la notizia che sconvolge i fan della cantante

Che le performance di Achille Lauro all’ultimo Festival di Sanremo avessero lasciato un segno profondo nel panorama musicale italiano è stato chiaro fin dal termine della manifestazione canora. Negli ...

La manifestazione cinematografica torinese e dedicata alle tematiche LGBTQ, è costretta a sospendere la serata inaugurale per l’assenza ...Che le performance di Achille Lauro all’ultimo Festival di Sanremo avessero lasciato un segno profondo nel panorama musicale italiano è stato chiaro fin dal termine della manifestazione canora. Negli ...