Achille Lauro e Mina: la notizia che sconvolge i fan della cantante (Di giovedì 22 ottobre 2020) Che le performance di Achille Lauro all’ultimo Festival di Sanremo avessero lasciato un segno profondo nel panorama musicale italiano è stato chiaro fin dal termine della manifestazione canora. Negli ultimi mesi sono arrivate ulteriori conferme, come quella di una possibile collaborazione tra l’artista veronese e la leggendaria Mina. Già lo scorso luglio, infatti, il figlio della cantante aveva reso nota la disponibilità della madre a realizzare una canzone con Achille Lauro. Il diretto interessato ha risposto con entusiasmo, tanto che il progetto potrebbe essere messo presto in cantiere. La reazione del figlio di Mina Ad alimentare le voci circa una canzone scritta a quattro mani ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 22 ottobre 2020) Che le performance diall’ultimo Festival di Sanremo avessero lasciato un segno profondo nel panorama musicale italiano è stato chiaro fin dal terminemanifestazione canora. Negli ultimi mesi sono arrivate ulteriori conferme, come quella di una possibile collaborazione tra l’artista veronese e la leggendaria. Già lo scorso luglio, infatti, il figlioaveva reso nota la disponibilitàmadre a realizzare una canzone con. Il diretto interessato ha risposto con entusiasmo, tanto che il progetto potrebbe essere messo presto in cantiere. La reazione del figlio diAd alimentare le voci circa una canzone scritta a quattro mani ...

