Achille Lauro al Lovers Film Festival di Torino con l’opera Love Is Love: tutti i dettagli (Di giovedì 22 ottobre 2020) Ci sarà anche Achille Lauro al Lovers Film Festival di Torino. Per questo l’artista di Rolls Royce, nelle ultime ore, ha dispensato indizi sui social su una potenziale nuova opera. “Directed by Achille Lauro” è la scritta che ha mandato in visibilio tutti i fan. Addirittura Lauro ha attivato un account dedicato con la stessa dicitura. Cosa bolle in pentola? Caratteri bianchi, font personalizzato e sfondo nero: questo è quanto anticipava la novità dell’artista più discusso del momento. Nelle stories, inoltre, Filmati in bianco e nero che mostravano artigiani all’opera hanno alimentato la ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 22 ottobre 2020) Ci sarà anchealdi. Per questo l’artista di Rolls Royce, nelle ultime ore, ha dispensato indizi sui social su una potenziale nuova opera. “Directed by” è la scritta che ha mandato in visibilioi fan. Addiritturaha attivato un account dedicato con la stessa dicitura. Cosa bolle in pentola? Caratteri bianchi, font personalizzato e sfondo nero: questo è quanto anticipava la novità dell’artista più discusso del momento. Nelle stories, inoltre,ati in bianco e nero che mostravano artigiani all’opera hanno alimentato la ...

starvquill : RT @sirivsblaxk: [young] Sirius Black x Maleducata (Achille Lauro) ?????? (sì, è Charlie. Non accetto critiche) - sirivsblaxk : RT @sirivsblaxk: [young] Sirius Black x Maleducata (Achille Lauro) ?????? (sì, è Charlie. Non accetto critiche) - SardegnaG : @SaraPauk a parte che per i test sierologici non credo ci sia questo problema, in ogni caso è una cosa molto da Ach… - yeIIowcurtains_ : conti, civati e ACHILLE LAURO - PersilQ : @claudio1168 @borghi_claudio @repubblica Giggino forse si ricorda il suo conterraneo Achille Lauro? -