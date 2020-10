«A viso aperto», la storia dei veri eroi del covid (Di giovedì 22 ottobre 2020) «Non chiamateli eroi, a loro non piace», questa frase riecheggia nel bellissimo docu-film di Ambrogio Crespi: «A viso aperto», l'unico reportage girato durante il lockdown nei mesi tra marzo e aprile 2020 dentro gli ospedali covid. La pellicola è stata già presentata a Crema, Cremona, Bergamo, Torino, Milano generando molta emozione e una fortissima attenzione mediatica in particolare a Crema, Cremona e Bergamo. Questa stessa esperienza si ripete ora a Roma, oggi, 22 ottobre, con una proiezione del film al Cinema The Space Moderno, ore 20,30, ingresso gratuito fino ad esaurimento posti, per info e prenotazioni assocentauricalcio2008@gmail.com tel. 392 5143020 oppure 331 3466706. L'evento è sponsorizzato da Il Tempo. In un'ora e venti minuti il regista racconta le vicende di ... Leggi su iltempo (Di giovedì 22 ottobre 2020) «Non chiamateli, a loro non piace», questa frase riecheggia nel bellissimo docu-film di Ambrogio Crespi: «A», l'unico reportage girato durante il lockdown nei mesi tra marzo e aprile 2020 dentro gli ospedali. La pellicola è stata già presentata a Crema, Cremona, Bergamo, Torino, Milano generando molta emozione e una fortissima attenzione mediatica in particolare a Crema, Cremona e Bergamo. Questa stessa esperienza si ripete ora a Roma, oggi, 22 ottobre, con una proiezione del film al Cinema The Space Moderno, ore 20,30, ingresso gratuito fino ad esaurimento posti, per info e prenotazioni assocentauricalcio2008@gmail.com tel. 392 5143020 oppure 331 3466706. L'evento è sponsorizzato da Il Tempo. In un'ora e venti minuti il regista racconta le vicende di ...

JacopoSvetoni : #TgLeonardo #TgrLeonardo #22ottobre Film documentario 'A viso aperto' sui giorni dell' epidemia #covid19 a Berg… - cineblogit : A Viso Aperto: il docufilm di Ambrogio Crespi sul “Lockdown” proiettato a Roma - Ash71Pietro : A Viso Aperto: il docufilm di Ambrogio Crespi sul “Lockdown” proiettato a Roma - Carmela_oltre : RT @GLG71: Dov'è quella versione spensierata dei giorni Dove la mente sbarazzina Si spostava tra le azioni e godeva del presente nel fare S… - Slg_29 : @SimoneMaloni Sì, prima lo facevano giocare dal lato suo, ma secondo me non ha quel taglio senza palla per andare d… -

Ultime Notizie dalla rete : viso aperto «A viso aperto», la storia dei veri eroi del covid Il Tempo A Viso Aperto: il docufilm di Ambrogio Crespi sul “Lockdown” proiettato a Roma

L'italia che ha affrontato l'emergenza sanitaria del coronavirus durante il lockdown narrata nel docufilm "A Viso Aperto" di Ambrogio Crespi.

Da Novembre anche N°21 avrà una sua linea beauty (e noi la amiamo già)

N21 presenta la sua prima linea beauty composta rossetti, ombretti, eyeliner, smalti per unghie e maschere per il viso. Il lancio è previsto per il prossimo 4 Novembre in Giappone (sigh) ...

L'italia che ha affrontato l'emergenza sanitaria del coronavirus durante il lockdown narrata nel docufilm "A Viso Aperto" di Ambrogio Crespi.N21 presenta la sua prima linea beauty composta rossetti, ombretti, eyeliner, smalti per unghie e maschere per il viso. Il lancio è previsto per il prossimo 4 Novembre in Giappone (sigh) ...