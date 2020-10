A Roma niente più movida, si chiude alle 21. Off limits Campo de’ Fiori, Pigneto, Monti (Di giovedì 22 ottobre 2020) Roma, 22 ott – Non solo il coprifuoco nel Lazio ma anche luoghi della movida off limits a partire dalle 21 di domani a Roma. Così Regione e Comune, d’intesa con la Prefettura, danno un’ulteriore stretta ai divieti anti-coronavirus. Nel mirino piazze e ritrovi della Capitale dove si possono creare assembramenti, che saranno transennati e chiusi ai cittadini. Campo de’ Fiori, Pigneto, Monti, Trastevere: tutto chiuso dalle 21 “Come da prescrizioni di legge del Dpcm, c’è la possibilità di adottare la misura di perimetrare alcune piazze dalle 21 fino a dopo le 24, perché nel frattempo è sopravvenuta anche l’ordinanza regionale che ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 22 ottobre 2020), 22 ott – Non solo il coprifuoco nel Lazio ma anche luoghi dellaoffa partire d21 di domani a. Così Regione e Comune, d’intesa con la Prefettura, danno un’ulteriore stretta ai divieti anti-coronavirus. Nel mirino piazze e ritrovi della Capitale dove si possono creare assembramenti, che saranno transennati e chiusi ai cittadini.de’, Trastevere: tutto chiuso d21 “Come da prescrizioni di legge del Dpcm, c’è la possibilità di adottare la misura di perimetrare alcune piazze d21 fino a dopo le 24, perché nel frattempo è sopravvenuta anche l’ordinanza regionale che ...

