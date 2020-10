A Pordenone nuovo “drive in” per i tamponi Covid (Di giovedì 22 ottobre 2020) Una nuova struttura che permetterà ai cittadini di sottoporsi volontariamente all’esame del tampone per il rilevamento della positività al Covid-19. Con un’attesa media di circa 20 minuti potranno essere effettuati circa 200 test al giorno. Così il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi, che ha partecipato a Pordenone alla presentazione del nuovo “drive in” per i tamponi, realizzato in collaborazione tra Regione, Azienda sanitaria Friuli Occidentale e Comune (video Missinato). Leggi su udine20 (Di giovedì 22 ottobre 2020) Una nuova struttura che permetterà ai cittadini di sottoporsi volontariamente all’esame del tampone per il rilevamento della positività al-19. Con un’attesa media di circa 20 minuti potranno essere effettuati circa 200 test al giorno. Così il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi, che ha partecipato aalla presentazione del“drive in” per i, realizzato in collaborazione tra Regione, Azienda sanitaria Friuli Occidentale e Comune (video Missinato).

Ultime Notizie dalla rete : Pordenone nuovo Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Notizie dalla Giunta Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Coronavirus, impennata di positivi in Italia: 15.199 casi su 177.848 tamponi. 127 i morti

Sono stati rilevati 219 nuovi contagi (4.627 tamponi eseguiti ... 2.282 a Trieste, 2.382 a Udine, 1.422 a Pordenone e 727 a Gorizia, alle quali si aggiungono 42 persone da fuori regione. I casi ...

