A novembre voucher 500 euro per internet e Pc

Durante il mese di novembre 2020 le famiglie che ne hanno diritto potranno cominciare a usufruire dei voucher fino a 500 euro per dotarsi di un connettività internet veloce e di un personal computer o un tablet. E' quanto ha deciso oggi il Comitato Banda ultra larga (Cobul). Il Cobul è il Comitato interministeriale costituito per coordinare la Strategia italiana per la banda ultra larga, finalizzata a dotare il Paese di connettività a elevate prestazioni. Questa prima fase dell'erogazione dei voucher rientra in un progetto più ampio che offrirà anche a famiglie con reddito superiore a 20mila euro e a imprese la possibilità di beneficiarne. I dettagli per la seconda fase dell'erogazione di agevolazioni sono attualmente oggetto ...

