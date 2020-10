A Mantova si terrà la mostra antologica dedicata a Gastone Biggi (Di giovedì 22 ottobre 2020) Sabato 24 ottobre 2020 a LaGalleria di Palazzo Ducale a Mantova apre al pubblico una ricca antologica dedicata a Gastone Biggi. Costruita intorno a un gruppo di cinquanta opere, partendo dai lavori della fine degli anni ’50 fino a quelli degli anni 2000, la mostra si configura come una lunga cavalcata che si propone di raccontare il modo in cui l’arte di Biggi si è confrontata con lo spazio naturale e lo spazio mentale. La mostra dal titolo programmatico “Gastone Biggi. Il tempo della natura, gli spazi della realtà”, è a cura di Giovanni Granzotto e Leonardo Conti, in collaborazione con la Fondazione Biggi presieduta da Giorgio Kiaris, ed è organizzata ... Leggi su laprimapagina (Di giovedì 22 ottobre 2020) Sabato 24 ottobre 2020 a LaGalleria di Palazzo Ducale aapre al pubblico una ricca. Costruita intorno a un gruppo di cinquanta opere, partendo dai lavori della fine degli anni ’50 fino a quelli degli anni 2000, lasi configura come una lunga cavalcata che si propone di raccontare il modo in cui l’arte disi è confrontata con lo spazio naturale e lo spazio mentale. Ladal titolo programmatico “. Il tempo della natura, gli spazi della realtà”, è a cura di Giovanni Granzotto e Leonardo Conti, in collaborazione con la Fondazionepresieduta da Giorgio Kiaris, ed è organizzata ...

