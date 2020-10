A Detto Fatto arrivano tre storici chef della Prova del cuoco Foto

Leggi su ultimenotizieflash

(Di giovedì 22 ottobre 2020)sta per tornare e dopo l’emozione di Bianca Guaccero c’è l’entusiasmo deglidel). Chi sono i tre cuochi che abbiamo visto per anni prima nella cucina di Antonella Clerici e poi in quella di Elisa Isoardi e che dal lunedì prossimo saranno invece su Rai 2 con le ricette: “Ragazzi correte a prepararvi che tra poco torniamo tutti quanti insieme con tante sorprese” ha annunciato ieri la Guaccero e poco fa sempre sui social è esplosa la notizia che Cristian Bertol, Natale Giunta e Cesare Marretti saranno tra i protagonistinuova edizione. Bertol promette grandi ricette, Giunta annuncia che tra le novità ...