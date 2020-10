A Bruxelles il M5s si divide sulla Politica agricola comune. In 5 votano contro: “Mero greenwashing”. La replica: “E’ primo passo” (Di giovedì 22 ottobre 2020) “La riforma della Pac è mero greenwashing e danneggia i nostri agricoltori. Prendiamo le distanze dai compromessi al ribasso”. La nota firmata da cinque europarlamentari del Movimento 5 stelle e postata sui rispettivi social dà la misura di uno strappo che si è consumato all’ombra della Pac tra i nove europarlamentari grillini che, nell’ambito della plenaria dell’Eurocamera, hanno sostenuto il maxi-emendamento frutto dell’accordo fra i tre maggiori gruppi politici europei, il Partito popolare europeo (Ppe), i Socialisti e Democratici (S&D) e Renew Europe (Liberali) e chi ha votato contro i cosiddetti ‘emendamenti di compromesso’. Uno strappo che rivela due visioni diverse della lotta per la tutela all’ambiente: la delusione per una Pac ritenuta non sufficientemente ambiziosa da un lato e la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 22 ottobre 2020) “La riforma della Pac è mero greenwashing e danneggia i nostri agricoltori. Prendiamo le distanze dai compromessi al ribasso”. La nota firmata da cinque europarlamentari del Movimento 5 stelle e postata sui rispettivi social dà la misura di uno strappo che si è consumato all’ombra della Pac tra i nove europarlamentari grillini che, nell’ambito della plenaria dell’Eurocamera, hanno sostenuto il maxi-emendamento frutto dell’accordo fra i tre maggiori gruppi politici europei, il Partito popolare europeo (Ppe), i Socialisti e Democratici (S&D) e Renew Europe (Liberali) e chi ha votatoi cosiddetti ‘emendamenti di compromesso’. Uno strappo che rivela due visioni diverse della lotta per la tutela all’ambiente: la delusione per una Pac ritenuta non sufficientemente ambiziosa da un lato e la ...

I grillini votano con Ppe e Lega (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bruxelles, 22 ott - Non e' passata la risoluzione parlamentare sulle politiche per l'area euro: 435 parlamentari hanno votato con ...

Rivolta nel M5S sulla riforma della politica agricola Ue. I dissidenti ai governisti: “Avete dato il peggio di voi”

Un terzo della delegazione all'Europarlamento vota contro la linea ufficiale e lancia l'accusa: «Questo è finto ambientalismo». Verso nuovi provvedimenti disciplinari alla vigilia degli Stati Generali ...

