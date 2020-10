911 serie tv su Rai 2 | trama episodi 22 ottobre 2020

Leggi su cubemagazine

(Di giovedì 22 ottobre 2020) 91122. Latv va in onda in chiaro su Rai 2 giovedì 22su Rai 2. Ecco di seguitoe anticipazioni sugli. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA 911 Stgione 2o 1 Sotto pressione. Buck vive nella casa di Abby da quando lei ha lasciato la città, poi Buck vede una bottiglia di vino stappata e sente che c’è qualcuno sotto la doccia, e dà per scontato che Abby sia tornata, ma poi scopre che si tratta di Maddie, sua sorella maggiore. Bobby e Athena, all’insaputa di tutti, hanno iniziato a uscire insieme. Ora che è iniziato il concorso per il calendario dei vigili del fuoco, Bobby, Chimney, Eddie e Buck ...