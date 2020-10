60 deputati in quarantena, Camera studia 'contromosse' per evitare blocco lavori (Di giovedì 22 ottobre 2020) AGI - Sono circa 60, al momento, i deputati in quarantena, di cui 17 (erano 18, ma oggi un deputato è stato dichiarato guarito) risultati positivi al Covid. I numeri, viene spiegato, potrebbero cambiare la prossima settimana, quando termineranno i giorni di isolamento di alcuni deputati entrati in contatto con colleghi positivi al coronavirus. La situazione viene invece definita "sotto controllo" al Senato, dove sarebbero tra 4 e 5 i parlamentari assenti per quarantena o positività al virus. Proprio per evitare il blocco dei lavori qualora il numero dei contagi dovesse aumentare in maniera esponenziale, Montecitorio si prepara a mettere in campo alcune 'contromosse', come già avvenuto durante il lockdown. Diverse ... Leggi su agi (Di giovedì 22 ottobre 2020) AGI - Sono circa 60, al momento, iin, di cui 17 (erano 18, ma oggi un deputato è stato dichiarato guarito) risultati positivi al Covid. I numeri, viene spiegato, potrebbero cambiare la prossima settimana, quando termineranno i giorni di isolamento di alcunientrati in contatto con colleghi positivi al coronavirus. La situazione viene invece definita "sotto controllo" al Senato, dove sarebbero tra 4 e 5 i parlamentari assenti pero positività al virus. Proprio perildeiqualora il numero dei contagi dovesse aumentare in maniera esponenziale, Montecitorio si prepara a mettere in campo alcune '', come già avvenuto durante il lockdown. Diverse ...

