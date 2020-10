36 domande e 4 minuti di silenzio per ritrovare l’amore

36 domande e 4 minuti di silenzio per (ri)trovare l’amore (Di giovedì 22 ottobre 2020) Questo questionario ha davvero l’effetto di (ri)accendere la fiamma tra due cuori in meno di un’ora! Provare per crederci. Queste 36 domande sono state elaborate 20 anni fa da un ricercatore in psicologia, Arthur Aron. Trovare l’amore non è mai stato così semplice, devi solo trovare un volontario disposto a rispondere a 36 domande e … L'articolo 36 domande e 4 minuti di silenzio per (ri)trovare l’amore è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di giovedì 22 ottobre 2020) Questo questionario ha davvero l’effetto di (ri)accendere la fiamma tra due cuori in meno di un’ora! Provare per crederci. Queste 36sono state elaborate 20 anni fa da un ricercatore in psicologia, Arthur Aron. Trovare l’amore non è mai stato così semplice, devi solo trovare un volontario disposto a rispondere a 36e … L'articolo 36e 4diper (ri)trovare l’amore è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Quel che è certo è che dopo 36 domande e 4 lunghi minuti di silenzio i due si innamoravano davvero. Questo test ha superato ogni aspettativa. Il professor Arthur Aron è convinto di aver risolto parte ...

