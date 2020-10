2.300 in intensiva: la soglia del nuovo lockdown (Di giovedì 22 ottobre 2020) Se il numero dei malati Covid in terapia intensiva dovesse superare quota 2.300, il governo potrebbe adottare la chiusura delle attmisure drastiche o addirittura valutare un nuovo lockdown. A parlare del nuovo livello di allarme è il Corriere della Sera.Palazzo Chigi al momento lo esclude, anche se all’interno dell’esecutivo una soglia è stata comunque fissata: 2.300 persone in terapia intensiva.Il governo collabora con le Regioni seguendo una strategia comune, muovendosi in base all’indice Rt delle varie aree.L’Istituto Superiore di Sanità sugli scenari di crisi ha già individuato il livello “alto”, il peggiore, in tre settimane consecutive di Rt oltre l’1,5.Grande preoccupazione è legata agli ospedali e alla ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 22 ottobre 2020) Se il numero dei malati Covid in terapiadovesse superare quota 2.300, il governo potrebbe adottare la chiusura delle attmisure drastiche o addirittura valutare un. A parlare dellivello di allarme è il Corriere della Sera.Palazzo Chigi al momento lo esclude, anche se all’interno dell’esecutivo unaè stata comunque fissata: 2.300 persone in terapia.Il governo collabora con le Regioni seguendo una strategia comune, muovendosi in base all’indice Rt delle varie aree.L’Istituto Superiore di Sanità sugli scenari di crisi ha già individuato il livello “alto”, il peggiore, in tre settimane consecutive di Rt oltre l’1,5.Grande preoccupazione è legata agli ospedali e alla ...

Se il numero dei malati Covid in terapia intensiva dovesse superare quota 2.300, il governo potrebbe adottare misure drastiche o addirittura valutare un nuovo lockdown. A parlare del nuovo livello di ...

