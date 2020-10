Zidane: “Abbiamo giocato male. Mi assumo la responsabilità della sconfitta” (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Secondo tonfo interno per il Real Madrid che, dopo lo 0-1 con il Cadice di sabato, ha perso 3-2 con lo Shakhtar Donetsk all’esordio in Champions, confermando gli enormi problemi in questo avvio di stagione. A fine gara, ha commentato il ko con gli ucraini, il tecnico del Real, Zinedine Zidane. Queste le sue parole: “Mi dispiace per quello che sta succedendo, sono io il responsabile. Non ho visto la squadra come l’avevo chiesta e, quando succede questo, è colpo dell’allenatore. Oggi abbiamo giocato male, come con il Cadice, è difficile dire altro. Volevamo riscattare quella sconfitta ma abbiamo approcciato male la gara, chiudendo 3-0 sotto il primo tempo. Non siamo riusciti a fare le cose che ci riescono di solito. Il gol annullato? Peccato, sarebbe stata una buona rimonta e sarebbe ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Secondo tonfo interno per il Real Madrid che, dopo lo 0-1 con il Cadice di sabato, ha perso 3-2 con lo Shakhtar Donetsk all’esordio in Champions, confermando gli enormi problemi in questo avvio di stagione. A fine gara, ha commentato il ko con gli ucraini, il tecnico del Real, Zinedine. Queste le sue parole: “Mi dispiace per quello che sta succedendo, sono io il responsabile. Non ho visto la squadra come l’avevo chiesta e, quando succede questo, è colpo dell’allenatore. Oggi abbiamo, come con il Cadice, è difficile dire altro. Volevamo riscattare quella sconfitta ma abbiamo approcciatola gara, chiudendo 3-0 sotto il primo tempo. Non siamo riusciti a fare le cose che ci riescono di solito. Il gol annullato? Peccato, sarebbe stata una buona rimonta e sarebbe ...

