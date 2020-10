Zanzare geneticamente modificate per combattere la malaria: la tecnica del Gene-Drive potrebbe prevenire le pandemie (Di mercoledì 21 ottobre 2020) prevenire le pandemie con la tecnica cosiddetta del Gene-Drive? È un’ipotesi attualmente in corso di sperimentazione con le Zanzare per eradicare la diffusione della malaria nelle zone dove questa malattia uccide oltre 400.000 persone, tra cui oltre 250.000 bambini sotto i 5 anni (il 67% dei decessi; un morto ogni due minuti) Fonte dati: OMS, 2018. Le due scienziate che hanno individuato la tecnica del cripsr/cas9, la francese Emmanuelle Charpentier e l’americana Jennifer Doudna, hanno appena vinto il Nobel per la Chimica; anche Bill Gates ha recentemente parlato delle Zanzare Geneticamente modificate in un suo post su LinkedIn ... Leggi su meteoweb.eu (Di mercoledì 21 ottobre 2020)lecon lacosiddetta del? È un’ipotesi attualmente in corso di sperimentazione con leper eradicare la diffusione dellanelle zone dove questa malattia uccide oltre 400.000 persone, tra cui oltre 250.000 bambini sotto i 5 anni (il 67% dei decessi; un morto ogni due minuti) Fonte dati: OMS, 2018. Le due scienziate che hanno individuato ladel cripsr/cas9, la francese Emmanuelle Charpentier e l’americana Jennifer Doudna, hanno appena vinto il Nobel per la Chimica; anche Bill Gates ha recentemente parlato dellein un suo post su LinkedIn ...

