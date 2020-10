Youtuber muore di cancro a 30 anni: "Nessun medico lo aveva visitato per mesi a causa del Covid" (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Diagnosi e terapie arrivate in ritardo per via dei rallentamenti del servizio sanitario causa Covid rivelatesi fatali: lo Youtuber britannico Pirate Dog muore a 30 anni. A riportare la notizia è il tabloid Sun.All’anagrafe David MacMillan, il giovane aveva cominciato la sua odissea nel mese gennaio, accusando un forte dolore al braccio, che aveva associato a un infortunio casalingo. Col passare delle settimane, lo Youtuber non vedeva diminuire il dolore così, contattato il suo medico di base, era stato indirizzato a un fisioterapista. Nel frattempo, anche nel Regno Unito era esplosa l’emergenza Covid, rendendo impossibile al trentenne fissare un appuntamento con lo ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Diagnosi e terapie arrivate in ritardo per via dei rallentamenti del servizio sanitariorivelatesi fatali: lobritco Pirate Doga 30. A riportare la notizia è il tabloid Sun.All’anagrafe David MacMillan, il giovanecominciato la sua odissea nel mese gennaio, accusando un forte dolore al braccio, cheassociato a un infortunio casalingo. Col passare delle settimane, lonon vedeva diminuire il dolore così, contattato il suodi base, era stato indirizzato a un fisioterapista. Nel frattempo, anche nel Regno Unito era esplosa l’emergenza, rendendo impossibile al trentenne fissare un appuntamento con lo ...

