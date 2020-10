Young Boys-Roma | la conferenza stampa di Fonseca e Villar

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) Pauloha parlato oggi pomeriggio inalla vigilia dell’esordio giallorosso in Europa League contro gli svizzeri dello. Il match andrà in scena domani, giovedì 22 ottobre 2020, alle 18.55 allo Stade de Suisse. Ladicomincia la nuova avventura europea affrontando l’avversario più ostico del Gruppo A che comprende anche Cluj e CSKA Sofia. Con il tecnico dellainè intervenuto anche il giovane centrocampista spagnolo Gonzalo. Le dichiarazioni indiLa, vittoriosa nel posticipo ...

OfficialASRoma : In vista della sfida di giovedì abbiamo chiesto a Giacomo Moccetti, giornalista sportivo della RSI ????, di parlarci… - OfficialASRoma : ???? Al lavoro verso lo Young Boys #ASRoma - PagineRomaniste : Young Boys, #Seoane: 'Sappiamo che la Roma è una squadra compatta. #Dzeko un bomber assoluto' #ASRoma… - SPress24 : Roma, verso Young Boys, Fonseca: 'Turnover massiccio. Ho totale fiducia nella società' - 11contro11 : Young Boys-#Roma, le parole di Fonseca alla vigilia #YoungBoys #EuropaLeague #11contro11 -

Ultime Notizie dalla rete : Young Boys

Paulo Fonseca ha parlato oggi pomeriggio in conferenza stampa alla vigilia dell’esordio giallorosso in Europa League contro gli svizzeri dello Young Boys. Il match andrà in scena domani, giovedì 22 ...Fonseca: "Totale fiducia nei giocatori. Faremo turnover" L'allenatore della Roma alla vigilia della partita contro lo Young Boys. Tags: Roma, Serie A, Italia, Fonseca, Europa League, Young Boys ...