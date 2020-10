Young Boys-Roma | i convocati di Fonseca | assente Smalling

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) Alla vigilia del match, valido per la prima giornata della fase a gironi dell’Europa League 2020/2021, il tecnico dei giallorossi Pauloha diramato la lista dei 20. Torna Karsdorp,contro il Benevento, mentre è ancora out Chris. C’è il giovane portiere Boer. Di seguito l’elenco completo: Portieri: 13 Pau Lopez, 63 Boer, 83 Mirante.Difensori: 2 Karsdorp, 3 Ibanez, 5 Juan Jesus, 18 Santon, 20 Fazio, 24 Kumbulla, 33 Peres, 37 Spinazzola.Centrocampisti: 4 Cristante, 7 Pellegrini, 14 Villar, 17 Veretout, 77 Mkhitaryan.Attaccanti: 9 Dzeko, 11 Pedro, 21 Mayoral, 31 Perez.

Alla vigilia del match Young Boys-Roma, valido per la prima giornata della fase a gironi dell’Europa League 2020/2021, il tecnico dei giallorossi Paulo Fonseca ha diramato la lista dei 20 convocati.La Roma si prepara ad affrontare il prossimo match in calendario. Domani sera infatti i giallorossi saranno di scena in Europa League.