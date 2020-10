Young Boys-Roma domani in tv in chiaro? | canale | orario e diretta streaming Europa League 2020 2021

Leggi su sportface

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) Nella prima giornata della fase a gironi dell’, ladi Fonseca farà visita agli svizzeri dello. I giallorossi vogliono partire con il piede giusto nella speranza di blindare la qualificazione il prima possibile ed evitare di sprecare energie superflue in una stagione che si preannuncia lunga e serrata. I bookmakers vedono la compagine capitolina favorita. La partita sarà visibile alle ore 18.55 di giovedì 21 ottobre su Sky Sport (253) e sulla piattaforma di Sky Go, l’incontro non sarà invece tramesso in