Willow, film cult degli anni '80, avrà una serie su Disney+ (Di mercoledì 21 ottobre 2020) https://www.youtube.com/watch?v=uzn2izehkno Non è certo stato un campione di incassi né ha cambiato la storia del cinema mondiale, eppure Willow, diretto da Ron Howard e prodotto da George Lucas nel 1988, è diventato negli anni un piccolo grande cult che ha attirato attorno a sé molti fedeli appassionati. Che, in queste ore, dopo anni di ipotesi e speculazioni, possono finalmente gioire: Disney+, infatti, ha confermato che ci sarà una serie live-action ispirata al film e che sarà ospitata proprio dalla piattaforma di streaming. A produrla, la Lucasfilm, nel suo primo progetto seriale al di fuori di Star Wars; l'episodio pilota è stato scritto da Jonathan Kasdan (Solo), che farà da ...

