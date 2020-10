Willow | Disney+ ordina la serie tratta dal film di Ron Howard con Warwick Davis

(Di mercoledì 21 ottobre 2020)da il via libera a, ladall’omonimodel 1988 diretto da Rone basato su una storia di George Lucas.tornerà nei panni del protagonista. E di maggio 2019, la notizia chestava pensando a un adattamento didel 1988 diretto da Rone basato su una storia di George Lucas, il papà di Star Wars. Oggi arriva l’ordine ufficiale a, il cui pilot sarà diretto da Jon M. Chu (Crazy & Rich) Ron, regista deloriginale, ritorna come produttore esecutivo dellacon Bob Dolman, sceneggiatore del ...

Il magico mondo di Willow di George Lucas, l’epica avventura fantasy ambientata in un’epoca di spade, stregoneria, miti e mostri, tornerà in una serie Disney+ al debutto a partire dal prossimo anno.Disney+ da il via libera a Willow, la serie tratta dall’omonimo film del 1988 diretto da Ron Howard e basato su una storia di George Lucas. Warwick Davis tornerà nei panni del protagonista. E di ...