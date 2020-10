Whirlpool, in fabbrica la veglia degli operai: ricordano le promesse non mantenute (VIDEO) (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti Napoli – Alla Whirlpool di Napoli va in scena il “Miglio verde” (leggi anche qui) degli operai. Così i lavoratori dello stabilimento di via Argine iniziano la loro personalissima “veglia” in attesa del tavolo al Mise di domani. Con la speranza che la multinazionale faccia un passo indietro, così da poter evitare la chiusura imminente dello stabilimento di Ponticelli, prevista per il prossimo 31 ottobre. veglia partita intorno alle 19 con una proiezione- maratona che ha ripercorso i 17 mesi di lotta degli operai campani: sullo sfondo le tantissime promesse, non mantenute, dalle istituzioni. Dalle prime dichiarazioni del ministro Luigi Di Maio, che sulle ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti Napoli – Alladi Napoli va in scena il “Miglio verde” (leggi anche qui). Così i lavoratori dello stabilimento di via Argine iniziano la loro personalissima “” in attesa del tavolo al Mise di domani. Con la speranza che la multinazionale faccia un passo indietro, così da poter evitare la chiusura imminente dello stabilimento di Ponticelli, prevista per il prossimo 31 ottobre.partita intorno alle 19 con una proiezione- maratona che ha ripercorso i 17 mesi di lottacampani: sullo sfondo le tantissime, non, dalle istituzioni. Dalle prime dichiarazioni del ministro Luigi Di Maio, che sulle ...

