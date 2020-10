Vuelta a España 2020 | le salite regalano spettacolo! Partenza col botto | servono i tapponi Al Giro d’Italia e al Tour…

Leggi su oasport

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) Il Tour de France è incominciato con una volata di gruppo (il norvegese Alexander Kristoff vinse lo scorso 29 agosto a Nizza), ild’Italia si è aperto con una cronometro individuale (affermazione di Filippo Ganna a Palermo il 3 ottobre), ladi Spagna è incominciata cole ha proposto due frazioni di montagna in avvio. Un approccio decisamente diverso per i tre Grandi Giri, che hanno tre modi ben diversi di concepire il ciclismo e lo spettacolo che gli atleti possono fornire agli appassionati. In terra iberica abbiamo assistito a un arrivo in salita in apertura e a un GPM di prima categoria proposto a una ventina di chilometri dal traguardo nella seconda giornata di gara. Il risultato? I big subito costretti a confrontarsi a viso aperto e una classifica già in parte disegnata, con Primoz ...