Volley, il caso Michele Baranowicz (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Photo credit: Official Lega Pallavolo Serie A Facebook Account In questi giorni, su tutti i giornali sportivi, si parla solo del caso Michele Baranowicz. Acquistato da Piacenza, l'atleta monregalese non riesce a scendere in campo per un gap burocratico. Il giocatore ha trovato un accordo con Piacenza nei giorni scorsi ed era pronto a mettersi da subito al servizio della compagine emiliana. Dopo le vicissitudini della scorsa estate, quando la squadra calabrese aveva definito il pallavolista 'svincolato' dalla società, si pensava fossero finiti i problemi per il trasferimento. Tonno Callipo, aveva infatti confermato al regista che non avendo un contratto, poteva andare a giocare in qualsiasi società.

In questi giorni, su tutti i giornali sportivi, si parla solo del caso Michele Baranowicz ... Intendiamo continuare ad agire, come ormai da 107 anni, di cui 27 nel volley, in nome del rispetto delle ...

