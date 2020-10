Volley femminile | Serie A1 | Busto Arsizio sconfigge Brescia nel recupero | super Camilla Mingardi

Leggi su oasport

(Di mercoledì 21 ottobre 2020)ha sconfittoper 3-1 (25-22; 23-25; 25-16; 25-21) neldella quinta giornata dellaA1 di. Le Farfalle hanno rispettato il pronostico nel derby lombardo, si sono imposte in trasferta e hanno conquistato la seconda vittoria stagioonale, salendo così al nono posto in classifica generale con sei punti.incappa invece il quinto ko consecutivo e resta all’ultimo posto con un solo punto all’attivo. Le biancorosse si sono fatte sorprendere nel secondo set, ma per il resto hanno dominato e sono parse decisamente più convincenti dal punto di vista tecnico. A mettersi maggiormente in luce sono state(23 punti, 3 muri), Ana ...