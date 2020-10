Volley, A3 maschile: i risultati della 1a giornata (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Vigilar Fano – Photo Credit: Virtus Volley Fano Official Facebook AccountCome la Serie A2, anche la Serie A3 maschile è tornata in campo per la prima giornata di campionato durante lo scorso weekend; 24 squadre divise in due gironi, Bianco e Blu, per aggiudicarsi la promozione in Serie A2. Nel girone Bianco vincono Montecchio, Fano, Livenza e Porto Viro, mentre nel Blu trionfano Grottazzolina, Sabaudia, Roma, Pineto e Galatina; tre partite non sono state disputate a causa di alcuni casi di Covid-19. Scopriamo quindi insieme tutti i risultati delle partite della 1a giornata di Serie A3 maschile. La 1a giornata del girone Bianco Nessun tie-break nel girone Bianco, con le formazioni vincitrici che conquistano tutte i 3 punti; Trento ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Vigilar Fano – Photo Credit: VirtusFano Official Facebook AccountCome la Serie A2, anche la Serie A3è tornata in campo per la primadi campionato durante lo scorso weekend; 24 squadre divise in due gironi, Bianco e Blu, per aggiudicarsi la promozione in Serie A2. Nel girone Bianco vincono Montecchio, Fano, Livenza e Porto Viro, mentre nel Blu trionfano Grottazzolina, Sabaudia, Roma, Pineto e Galatina; tre partite non sono state disputate a causa di alcuni casi di Covid-19. Scopriamo quindi insieme tutti idelle partite1adi Serie A3. La 1adel girone Bianco Nessun tie-break nel girone Bianco, con le formazioni vincitrici che conquistano tutte i 3 punti; Trento ...

In Serie A2 confitte al tie-break per le cuneeesi, in testa con tre punti Ortona e Taranto. Santa Croce la spunta al tie-break contro Lagonegro.

Volley: per l’Aurispa Libellula Lecce esordio rinviato, ma l’entusiasmo è alle stelle

"È stata allestita una squadra giovane grazie anche alla professionalità e all’esperienza del nostro direttore sportivo Mirko Corsano" ...

