“Vogliamo il lavoro”: proteste a Napoli sotto i palazzi della politica (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “La miseria uccide più del virus” così si è risvegliata questa mattina la città di Napoli, messa letteralmente sotto assedio dai movimenti dei disoccupati. Cresce la tensione nel capoluogo campano: occupato il Palazzo del Consiglio comunale di Napoli in contemporanea con le proteste all’esterno della sede della città metropolitana. Il grido dei disoccupati resta unisono: “Vogliamo lavorare”. Così mentre in piazza Matteotti, sotto la sede dell’ex Provincia di Napoli, va in scena il presidio degli attivisti del movimento 7 novembre tra cori, petardi e fumogeni, in via Verdi i disoccupati organizzati di Scampia 167 ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti– “La miseria uccide più del virus” così si è risvegliata questa mattina la città di, messa letteralmenteassedio dai movimenti dei disoccupati. Cresce la tensione nel capoluogo campano: occupato il Palazzo del Consiglio comunale diin contemporanea con leall’esternosedecittà metropolitana. Il grido dei disoccupati resta unisono: “Vogliamo lavorare”. Così mentre in piazza Matteotti,la sede dell’ex Provincia di, va in scena il presidio degli attivisti del movimento 7 novembre tra cori, petardi e fumogeni, in via Verdi i disoccupati organizzati di Scampia 167 ...

