Vivo | la società sbarca ufficialmente in Europa

Leggi su tuttotek

(Di mercoledì 21 ottobre 2020), la società cinese leader mondiale nel settore smartphonein, ampliando così il proprio bacino di utentistaampliando la propria base di utenti ai mercati europei. Nel corso di un evento online dedicato ai media tenutosi nelle scorse ore, l’azienda ha segnato l’ingresso ufficiale in sei paesi – Francia, Germania, Italia, Polonia, Spagna e Regno Unito. Lo sbarco infa seguito a un’ampia fase di preparazione, che comprende ricerche e interviste realizzate a 9000 persone in tutta, con l’obiettivo di comprendere le esigenze individuali di ogni consumatore. L’evento è stato per i rappresentanti dianche ...