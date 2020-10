Vivendi annuncia crescita giro d’affari. Bene titolo a Parigi (Di mercoledì 21 ottobre 2020) (Teleborsa) – Si riprendono gli affari di Vivendi, che chiude il terzo trimestre con ricavi in aumento del 2,4% per oltre 2,4 miliardi di euro, portando il bilancio dei primi nove mesi a +1,3% a 11,6 miliardi di euro (-1,1% il dato a cambi costanti). Molto Bene Universal Music, che chiude il trimestre con un aumento del 3% ed i nove mesi con una crescita dell’1%, mentre Canal+ cresce del 7,3% si trimestre e del 6,6% nei nove mesi. Per la controllata pubblicitaria Havas (ricavi -14,5%) parla di “miglioramenti significativi in un contesto difficile”, mentre Editis è cresciuta del 4% nel trimestre, confermando un trend di miglioramento, e Gameloft ha segnato un aumento del 2,6% che segue un secondo trimestre già positivo. A margine dell’aggiornamento sull’andamento degli affari, ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 21 ottobre 2020) (Teleborsa) – Si riprendono gli affari di, che chiude il terzo trimestre con ricavi in aumento del 2,4% per oltre 2,4 miliardi di euro, portando il bilancio dei primi nove mesi a +1,3% a 11,6 miliardi di euro (-1,1% il dato a cambi costanti). MoltoUniversal Music, che chiude il trimestre con un aumento del 3% ed i nove mesi con unadell’1%, mentre Canal+ cresce del 7,3% si trimestre e del 6,6% nei nove mesi. Per la controllata pubblicitaria Havas (ricavi -14,5%) parla di “miglioramenti significativi in un contesto difficile”, mentre Editis è cresciuta del 4% nel trimestre, confermando un trend di miglioramento, e Gameloft ha segnato un aumento del 2,6% che segue un secondo trimestre già positivo. A margine dell’aggiornamento sull’andamento degli affari, ...

Primaonline : Lagardere, no dal Tribunale di Parigi a Vivendi su richiesta assemblea. La media company annuncia ricorso… - StampaFin : Lagardere, no dal Tribunale di Parigi a Vivendi su richiesta assemblea. La media company annuncia ricorso Il Tribun… - Primaonline : Lagardere, no dal Tribunale di Parigi a Vivendi su richiesta assemblea. La media company annuncia ricorso… -

Ultime Notizie dalla rete : Vivendi annuncia Vivendi annuncia crescita giro d'affari. Bene titolo a Parigi Il Messaggero Vivendi annuncia crescita giro d'affari. Bene titolo a Parigi

(Teleborsa) - Si riprendono gli affari di Vivendi, che chiude il terzo trimestre con ricavi in aumento del 2,4% per oltre 2,4 miliardi di euro, portando il bilancio dei primi nove mesi a +1,3% a 11,6 ...

Lagardere, no dal Tribunale di Parigi a Vivendi su richiesta assemblea. La media company annuncia ricorso

Il Tribunale del Commercio di Parigi ha respinto la richiesta di Vivendi di convocazione rapida dell'assemblea di Lagardere.

(Teleborsa) - Si riprendono gli affari di Vivendi, che chiude il terzo trimestre con ricavi in aumento del 2,4% per oltre 2,4 miliardi di euro, portando il bilancio dei primi nove mesi a +1,3% a 11,6 ...Il Tribunale del Commercio di Parigi ha respinto la richiesta di Vivendi di convocazione rapida dell'assemblea di Lagardere.