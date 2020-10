Vino | dalla cantina a casa | Enoitalia | lancia vendita online con Enowinery it

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) Roma, 21 ott. (Labitalia) -, la prima azienda vinicola privata in Italia per numero di bottiglie prodotte e da anni fra le maggiori 10 del settore vitivinicolo per fatturato (199milioni di euro nel 2019, +12% a volume rispetto al 2018),il suo e-commerce con.it. Una scelta, laon-line, guidata dalle numerose richieste da parte dei consumatori che non sempre riuscivano a reperire in Italia i vini che l'azienda distribuisce prevalentemente all'estero e nel canale ristorazione. Da qui la decisione di creare: un negozio on line volutamente intuitivo e con una selezione mirata della sua offerta vini basata sulla disponibilità della. Dall'Amarone della Valpolicella al Valpolicella Ripasso, dal Prosecco al Pinot Grigio, fino al ...