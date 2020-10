Villarreal, Emery: «Europa League? Non ci poniamo limiti» (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Unai Emery, allenatore del Villarreal, ha parlato in vista dell’esordio in Europa League contro il Sivasspor Unai Emery, allenatore del Villarreal, ha parlato in vista dell’esordio in Europa League contro il Sivasspor. «Il nostro obiettivo è essere esigenti e dobbiamo porci limiti molto elevati. Siamo attratti dall’idea di fare qualcosa di importante, anche perché sono stati importanti gli sforzi del club. Vogliamo vincere il girone anche se sappiamo che dobbiamo fare il pari con gli impegni in campionato. Questa competizione si è evoluta molto negli ultimi anni, tutti la rispettano e tutti vogliono vincerla. Adesso è più difficile rispetto a diecini anni fa, molte squadre ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Unai, allenatore del, ha parlato in vista dell’esordio incontro il Sivasspor Unai, allenatore del, ha parlato in vista dell’esordio incontro il Sivasspor. «Il nostro obiettivo è essere esigenti e dobbiamo porcimolto elevati. Siamo attratti dall’idea di fare qualcosa di importante, anche perché sono stati importanti gli sforzi del club. Vogliamo vincere il girone anche se sappiamo che dobbiamo fare il pari con gli impegni in campionato. Questa competizione si è evoluta molto negli ultimi anni, tutti la rispettano e tutti vogliono vincerla. Adesso è più difficile rispetto a diecini anni fa, molte squadre ...

sportli26181512 : Mbappé-Real, Emery svela: 'Vuole andarci': Unai Emery, allenatore del Villarreal, ex... - RSIsport : ? Il Villarreal è attualmente primo in classifica nella Liga. La vittoria per 2-1 sul Valencia e la sconfitta patit… - sportli26181512 : #Liga: Berenguer decisivo con l'Athletic Bilbao, il Villarreal stende il Valencia: L'ex Torino segna all'esordio co… -

Ultime Notizie dalla rete : Villarreal Emery Villarreal, Emery e il nuovo assalto all'Europa League: "E' difficile ma non ci poniamo limiti" TUTTO mercato WEB Villarreal, Emery: «Europa League? Non ci poniamo limiti»

Unai Emery, allenatore del Villarreal, ha parlato in vista dell’esordio in Europa League contro il Sivasspor. «Il nostro obiettivo è essere esigenti e dobbiamo porci limiti molto elevati. Siamo attrat ...

Le verità di Emery su Mbappé: “Quando c’ero io sognava già il Real Madrid”

Emery: “Mbappé sogna da tempo il Real Madrid” Kylian Mbappé Paris Saint-Germain (getty images) “Quando ero a Parigi, Mbappé stava seriamente pensando di andare al Real Ma ...

Unai Emery, allenatore del Villarreal, ha parlato in vista dell’esordio in Europa League contro il Sivasspor. «Il nostro obiettivo è essere esigenti e dobbiamo porci limiti molto elevati. Siamo attrat ...Emery: “Mbappé sogna da tempo il Real Madrid” Kylian Mbappé Paris Saint-Germain (getty images) “Quando ero a Parigi, Mbappé stava seriamente pensando di andare al Real Ma ...