VIDEO | Casamonica | sgomberate villette abusive con piscina alla Romanina Saranno abbattute

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) ROMA – Nuovo colpo alla famiglia Casamonica. Questa mattina all’alba, in via Fratelli Marchetti Longhi 10, nella zona della Romanina, nel VII municipio di Roma, al confine con il comune di Ciampino, sono stati sgomberati 8 manufatti, tra capannoni e villette abusive con piscina, riconducibili al sodalizio criminale dei Casamonica. Tutte le strutture verranno abbattute.

Blitz con 100 poliziotti e carabinieri: in corso abbattimento villette dei Casamonica alla Romanina Così la presidente del VII Municipio, Monica Lozzi, su Facebook: "Con le demolizioni che ...Di Sarno e il suo operatore de Le Iene si trovavano in strada con le telecamere per effettuare le registrazioni per un nuovo servizio proprio sull'operato del clan dei Casamonica. Non è la prima volta ...