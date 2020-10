Viabilità Roma Regione Lazio del 21-10-2020 ore 17 | 45

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) VIABILITÀ DEL 21 OTTOBREORE 17.35 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; SUL RACCORDO ANULARE A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO INCOLONNAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA, A PARTIRE DALLAFIUMICINO FINO ALLA LAURENTINA; PROSEGUENDO IN ESTERNA ULTERIORI CODE SONO PRESENTI TRA GLI SVINCOLI ARDEATINA E TUSCOLANA; IN INTERNA SI PROCEDE A RILENTO TRA CASSIA BIS E SALARIA, PIU’ AVANTI TRA NOMENTANA ETERAMO; SULLA STESSA-TERAMO RALLENTAMENTI LUNGO IL TRATTO URBANO, TRA TOR CERVARA E IL RACCORDO IN USCITA; RIGUARDO ALLE CONSOLARI TRAFFICO INTENSO SULLA CASILINA, TRA IL RACCORDO E LA BORGHESIANA NELLE DUE DIREZIONI, E A NORD DELLA CAPITALE SULLA CASSIA, TRA L’OLGIATA E LA ...