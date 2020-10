Viabilità Roma Regione Lazio del 21-10-2020 ore 16 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) VIABILITÀ DEL 21 OTTOBREORE 16.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; SUL RACCORDO ANULARE A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO INCOLONNAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA, TRA LE USCITE LAURENTINA E ARDEATINA; PROSEGUENDO IN ESTERNA ULTERIORI RALLENTAMENTI SONO PRESENTI TRA APPIA E TUSCOLANA; RESTANDO SULLE CONSOLARI TRAFFICO INTENSO SULLA CASILINA, TRA IL RACCORDO E LA BORGHESIANA NELLE DUE DIREZIONI, E SULL’APPIA, TRA IL BIVIO PER FRATTOCCHIE E CASTEL GANDOLFO IN DIREZIONE DI ALBANO. IN CHIUSURA RICORDIAMO LO SCIOPERO DEL TRASPORTO PUBBLICO: A PARTIRE DALLE ORE 21 DI DOMANI 22 OTTOBRE E FINO ALLE 21 DI VENERDI’ 23 L’AGITAZIONE INTERESSERA’ IL PERSONALE DEL GRUPPO FERROVIE DELLO STATO; I TRENI REGIONALI POTRANNO ...