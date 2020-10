Viabilità Roma Regione Lazio del 21-10-2020 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) VIABILITÀ DEL 21 OTTOBREORE 12.20 UMBERTO VERINI NUOVAMENTE BEN TROVATI AL CONSUETO APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAINIZIAMO DALLA A1 FIRENZESULLA QUALE UN INCIDENTE CAUSA CODE TRA ORVIETO E FABRO IN DIREZIONE FIRENZE CI SPOSTIAMO SULLA CASSIA IL TRAFFICO È AL MOMENTO RALLENTATO TRA LA BOTTE E CURA DI VETRALLA NEI DUE SENSI SULLA SALARIA SI STA IN CODA NEI DUE SENSI ALL’ALTEZZA DELLA TENUTA SANTA COLOMBA E RESTA CHIUSO IL TRATTO DI VIA NOMENTANA LA VIA D’AQUINO E VIA DI SANT’ALESSANDRO IN DIREZIONE DELLA CAPITALE DISAGI E CODE ANCHE SULLA PALOMBARESE ALL’ALTEZZA DI SANTA LUCIA IN DIREZIONESUL TRATTO URBANO DELLA A24 UN INCIDENTE CAUSA CODE IN ENTRATA NELLA CAPITLE TRA FIORENTINI E LA TANGENZIALE EST SI ...