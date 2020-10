Viabilità Roma Regione Lazio del 21-10-2020 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) VIABILITÀ DEL 21 OTTOBREORE 11.20 UMBERTO VERINI NUOVAMENTE BEN TROVATI AL CONSUETO APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA CASSIA IL TRAFFICO È AL MOMENTO RALLENTATO TRA LA BOTTE E CURA DI VETRALLA NEI DUE SENSI SULLA SALARIA SI STA IN CODA NEI DUE SENSI ALL’ALTEZZA DELLA TENUTA SANTA COLOMBA E RESTA CHIUSO IL TRATTO DI VIA NOMENTANA LA VIA D’AQUINO E VIA DI SANT’ALESSANDRO IN DIREZIONE DELLA CAPITALE DISAGI E CODE ANCHE SULLA PALOMBARESE ALL’ALTEZZA DI SANTA LUCIA IN DIREZIONESULLA VIA POLENSE ALL’ALTEZZA DI FOSSO SAN GIULIANO SI STA IN CODA NELLE DUE DIREZIONI A CAUSA DI UN INCIDENTE ORMAI RIMOSSO SULLA CASILINA SI RALLENTA TRA LA BORGHESIANA E FINOCCHIO NEI DUE SENSI SULLA VIA APPIA SI STA IN CODA TRA CIAMPINO E LO ...