Vaticano: Kinéo Movie for Humanity Award assegnato al regista Evgeny Afineevsky per il docu-film "Francesco" – RomaFF15

Vaticano: "Francesco" – Il nuovo documentario su Papa Francesco diretto dal nominato premio Oscar Evgeny Afineevsky

Dopo il successo alla 77ª Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, il "Kinéo Movie for Humanity Award", assegnato a chi promuove temi sociali e umanitari, che quest'anno compie diciotto anni, è a Roma, in concomitanza con la 15ª Festa del Cinema, consegnato in Vaticano, domani, da Rosetta Sannelli, ideatrice del prestigioso riconoscimento, al regista americano Evgeny Afineevsky per il docufilm Francesco.

