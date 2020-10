Valeria Liberati labbra rifatte | Filler andato male dopo Temptation Island? VIDEO (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Valeria Liberati durante la giornata di ieri ha deciso di sottoporti al Filler mostrando così le sue labbra rifatte e spaventato la sua famiglia ma soprattutto sua figlia. Il risultato dopo poche ore infatti, sembra non aver dato l’effetto sperato e la ex partecipante di Temptation Island corre ai ripari spiegando quello che è accaduto. La giornata di ieri per Valeria è stata così molto significativa, scegliendo di dare un volto nuovo alle sue labbra che voleva leggermente più carnose e belle da guardare. Qualcosa però, sembra non essere andato secondo l’idea di Liberati che, si è ritrovata due labbra un ... Leggi su giornal (Di mercoledì 21 ottobre 2020)durante la giornata di ieri ha deciso di sottoporti almostrando così le suee spaventato la sua famiglia ma soprattutto sua figlia. Il risultatopoche ore infatti, sembra non aver dato l’effetto sperato e la ex partecipante dicorre ai ripari spiegando quello che è accaduto. La giornata di ieri perè stata così molto significativa, scegliendo di dare un volto nuovo alle sueche voleva leggermente più carnose e belle da guardare. Qualcosa però, sembra non esseresecondo l’idea diche, si è ritrovata dueun ...

