Vaccino Oxford anti-Covid, morto un volontario dei test in Brasile (Di mercoledì 21 ottobre 2020) In Brasile è morto un volontario coinvolto nella sperimentazione clinica del Vaccino Covid-19 sviluppato da AstraZeneca e dall'Università di Oxford . Lo ha reso noto l'agenzia responsabile della ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Inuncoinvolto nella sperimentazione clinica del-19 sviluppato da AstraZeneca e dall'Università di. Lo ha reso noto l'agenzia responsabile della ...

