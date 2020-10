Vaccino Covid, morto un volontario per la sperimentazione (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Coronavirus, morto un volontario per la sperimentazione del Vaccino di Astrazeneca e Oxford: “Ma non aveva ricevuto la dose” Lo riferisce la Reuters citando l’autorità sanitaria brasiliana Anvisa e l'università federale di San Paolo che contribuisce a coordinare la fase 3 della sperimentazione nel Paese sudamericano. Le sperimentazioni proseguiranno. Un volontario della sperimentazione clinica in Brasile di AstraZeneca/Oxford per il Vaccino anti Covid-19 è morto. Lo riferisce la Reuters citando l’autorità sanitaria brasiliana Anvisa e l’università federale di San Paolo che contribuisce ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Coronavirus,unper ladeldi Astrazeneca e Oxford: “Ma non aveva ricevuto la dose” Lo riferisce la Reuters citando l’autorità sanitaria brasiliana Anvisa e l'università federale di San Paolo che contribuisce a coordinare la fase 3 dellanel Paese sudamericano. Le sperimentazioni proseguiranno. Undellaclinica in Brasile di AstraZeneca/Oxford per ilanti-19 è. Lo riferisce la Reuters citando l’autorità sanitaria brasiliana Anvisa e l’università federale di San Paolo che contribuisce ...

RobertoBurioni : Un partecipante al trial di un vaccino contro COVID-19 è morto. Prima di disperarvi aspettate di sapere se è nel gr… - MediasetTgcom24 : Covid, Conte: possibili prime dosi vaccino a inizio dicembre #COVID - matteograndi : Che bello il clickbait sul Covid, vero @Corriere? Titolo in home: MORTO VOLONTARIO CHE SPERIMENTAVA IL VACCINO Ar… - Roberto26963153 : RT @Adnkronos: #Covid, morto volontario test vaccino #AstraZeneca in #Brasile - Italia_Notizie : 'Morto un volontario ?del vaccino anti-Covid'. Ma qualcosa non torna -