Vaccino Covid | Guerra | Oms | ottimista | ' Prototipo pronto entro la fine dell' anno'

MediasetTgcom24 : Covid, Conte: possibili prime dosi vaccino a inizio dicembre #COVID - Agenzia_Ansa : #Conte, possibili le prime dosi del #vaccino ad inizio dicembre @GiuseppeConteIT #Covid #ANSA - dellorco85 : Alcune regioni iniziano a sospendere il contact tracing, contagi fuori controllo. Crisanti parla di un “Vaccino per… - Rada00563645 : RT @Corriere: Vaccino, la Cina parla di un miliardo di dosi nel 2021, ma la sperimentazione non è fin... - parlo88 : La #China sta producendo milioni di dosi di vaccino e noi in Europa stiamo a guardare. Questo è il #Covid_19 -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino Covid

“Lo vedo piuttosto irrealistico”. Andrea Crisanti, virologo dell’Università di Padova, si riferisce alla possibilità che il vaccino contro il Covid sia pronto tra due mesi. “Forse fra due mesi ...Il personale è stato potenziato, si è passati da 40 a quasi 200 operatori, ma i numeri sono enormi. E non è vero che i vaccini non basteranno: abbiamo comprato 2.9 milioni di dosi, copriremo il 75 per ...