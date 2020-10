Vaccino contro il Coronavirus: morto un volontario della sperimentazione AstraZeneca/Oxford in Brasile (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Un volontario della sperimentazione per il Vaccino contro il Coronavirus della clinica in Brasile di AstraZeneca/Oxford è deceduto: si tratta di un cittadino brasiliano. Lo ha riferito l’Agenzia Reuters – ripresa dall’agenzia Bloomberg – citando l’autorità sanitaria brasiliana Anvisa e l’università federale di San Paolo. Il Vaccino, lo ricordiamo, Il Vaccino, ideato ad Oxford nell’Istituto Jenner, è stato prodotto anche con il contributo dell’Irbm di Pomezia e della multinazionale britannico-svedese AstraZeneca. Nonostante questo la ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Unper ililclinica indiè deceduto: si tratta di un cittadino brasiliano. Lo ha riferito l’Agenzia Reuters – ripresa dall’agenzia Bloomberg – citando l’autorità sanitaria brasiliana Anvisa e l’università federale di San Paolo. Il, lo ricordiamo, Il, ideato adnell’Istituto Jenner, è stato prodotto anche con il contributo dell’Irbm di Pomezia emultinazionale britannico-svedese. Nonostante questo la ...

